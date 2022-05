Koulibaly è impaziente: maxi offerta e addio Napoli

Potrebbe essere giunta l’ora dell’addio di Kalidou Koulibaly da Napoli

Non che di offerte negli ultimi anni nei suoi confronti non ne siano arrivate, ma sembra che Kalidou Koulibaly possa dire addio al Napoli proprio questa estate. In passato, tra richieste fin troppo elevate del club azzurro e tra i dubbi dello stesso difensore molto legato all’ambiente partenopeo, la sua permanenza poche volte è stata messa in discussione.

Dal punto di vista tecnico Koulibaly tutt’oggi rappresenta una garanzia nel reparto arretrato, considerato tra i migliori difensori del campionato italiano. Il contratto in scadenza nel giugno 2023 potrebbe però offrire il pretesto per dire addio dopo 8 anni vissuti intensamente con la maglia del Napoli.

Non solo il tema contrattuale, perché a tentare i desideri del centrale c’è sempre il Barcellona. Il club blaugrana ha più volte avvicinato il suo entourage, convinto di poter sfruttare la prossima finestra di mercato per strapparlo ad un prezzo più ragionevole rispetto alle richieste che venivano fatte da De Laurentiis negli anni scorsi.

Calciomercato Napoli, il Barcellona torna alla carica per Koulibaly

Dopo un iniziale raffreddamento della pista catalana dei mesi scorsi, sembra invece che il Barcellona non si sia rassegnato. Xavi non ha alcun dubbio sulle qualità di Koulibaly e lo ha indicato alla dirigenza blaugrana come obiettivo prioritario per il prossimo anno. Nei piani dell’allenatore il centrale del Napoli raccoglierebbe l’eredità di Piqué per far coppia fissa con Araujo.

Sulla valutazione del senegalese vi è stata un’apertura importante da parte del Napoli, ma che potrebbe non essere sufficiente. Il Barcellona per averlo dovrà infatti versare 40 milioni di euro, senza possibilità di inserire contropartite in cambio. Per questa ragione, come scritto in Spagna da ‘AS’ – i blaugrana avrebbero contattato di recente l’agente di Koulibaly, Fali Ramadini, chiedendo ancora qualche settimana di pazienza prima di un nuovo importante assalto.