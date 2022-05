La Juve lo saluta definitivamente, arriva l’annuncio

La Juventus non sta cercando solamente un grande colpo a centrocampo, ma ora deve dire addio ad un obiettivo: annuncio imminente

Tutti gli occhi dei tifosi bianconeri sono sul prossimo mercato, dove i bianconeri dovranno portare a Torino un grande centrocampista e un degno sostituto di Paulo Dybala: anche in difesa, però, serve un rinforzo di alto profilo.

Nella giornata di oggi non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri, che attualmente sta preparando la finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma in vista della prossima stagione sta lavorando al mercato con la società. A centrocampo l’idea che sta prendendo piede a Torino è quella di virare su una mezzala che abbia gol e qualità nelle gambe: Milinkovic-Savic e De Paul sono due delle opzioni valutare dai bianconeri. Non bisogna dimenticarsi, però, che il tecnico livornese avrebbe chiesto anche un difensore top-class da affiancare a Matthijs de Ligt. Annuncio imminente su uno degli obiettivi della Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Rudiger | Il Real Madrid lo annuncerà a fine maggio

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha fatto un tentativo serio per portare Antonio Rudiger alla Continassa nella prossima stagione. Un tentativo che, però, non è andato a buon fine. Il Real Madrid ha alzato l’offerta e consegnerà il centrale tedesco a Carlo Ancelotti in estate. Ora arrivano anche le tempistiche dell’affare. Secondo quanto rivelato da ‘AS’, l’annuncio della firma di Rudiger con il Real Madrid verrà effettuato tra il 22 ed il 28 maggio. Lo slittamento potrebbe avvenire nel caso in cui le ‘Merengues’ dovessero qualificarsi per la finale di Champions League contro il Liverpool in programma proprio il 28 maggio.

In tutto questo, la Juventus dovrà trovare un’altra soluzione per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri. Molto passerà anche dalla decisione di Giorgio Chiellini sul proprio futuro, con l’addio che appare come lo scenario più probabile. La dirigenza bianconera dovrà inventarsi qualcosa, tra nomi a sorpresa e giovani di belle speranze, per riuscire ad avere una rosa ancora più competitiva nella prossima stagione.