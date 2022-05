Alto tradimento, Pogba ha scelto: la Juve si consola subito

Paul Pogba è al centro del calciomercato in vista del prossimo futuro. Il francese ha già scelto la sua destinazione, ma la Juve è pronta a consolarsi

Il destino di Paul Pogba è tremendamente incerto e lo è ormai da mesi. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United, dove non è ormai una primissima scelta.

Sembrano cambiate molte cose dai tempi in cui era il fulcro e dava spettacolo alla Juventus, e con una valutazione mostruosa. Ora è tempo di scelte e, in realtà, il centrocampista sembra averla già presa, almeno secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’. Il classe 1993 ha deciso e vuole il ritorno in Francia: una notizia che, per forze di cose, sconvolge il calciomercato bianconero. La Juventus da tempo seguiva le orme del centrocampista, a caccia dell’intreccio giusto per il ritorno.

La Juventus perde Pogba e punta Paredes

In realtà, la rinuncia a Pogba non è l’unica notizia di rilievo per la Vecchia Signora. Se al PSG sono alla ricerca di un centrocampista, il motivo è anche l’addio di Leandro Paredes. L’argentino, infatti, e ve ne stiamo parlando a più riprese nelle ultime settimane e non solo per Inter e Juve, dovrebbe dire addio a Parigi a fine anno. La pista italiana, quella torinese, potrebbe presto surriscaldarsi e permettere ad Allegri di consolarsi per un colpo di primo piano per il suo centrocampo.