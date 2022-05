CMIT TV | Top e Flop Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per la Top e Flop e lo speciale scudetto: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale scudetto e i Top e Flop di Serie A: voteremo insieme alla chat i migliori e i peggiori dell’ultimo turno di campionato. Continueremo l’analisi della corsa scudetto tra Milan e Inter, inoltre non mancheranno tutte le ultime di mercato.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati da Giorgio Trobbiani, Martin Sartorio, Andrea Gariboldi, Raffaele Amato e Giorgio Musso. Come ospiti saranno con noi Daniele Galosso, Antonio ‘Laudantes‘, Fabrizio Biasin, Pino Vaccaro, Oscar Damiani, Mario Mazzoleni, GA7, Carlo Landoni e Alessandro Bianchi.