Investcorp scopre le carte: 800 milioni immediati per il Milan

Investcorp è sempre più vicino all’acquisto del Milan: le ultime novità importanti legate alla trattativa

Il Milan si appresta ad avere un nuovo proprietario. La notizia è ormai di dominio pubblico da giorni: Elliott sta per cedere il club rossonero ad Investcorp.

La trattativa, che corre veloce verso la chiusura, non ha avuto il signing in questi giorni, come sembrava ma la fumata bianca arriverà a breve. Tutto appare apparecchiato: Con la due diligence non è stata riscontrata alcuna criticità sui conti. Si stanno stilando i contratti e tutti i documenti per le firme. Per il closing, però, come più volte detto, quasi certamente, si aspetterà la conclusione del campionato. La squadra di Stefano Pioli va lasciata tranquilla in questo finale di stagione davvero caldo.

Elliott, che con un grandissimo lavoro, in questi anni, ha rimesso i conti in ordine, ha voglia di lasciare il Milan in mani sicure e avrebbe richiesto al fondo del Bahrain di investire capitali propri senza iniettare nel club il debito utilizzato per l’acquisizione.

Milan, la mossa di Investcorp: cessione ad un passo

Ecco che in serata sono arrivate novità importanti in merito, che possono far star tranquilli ancor di più i tifosi rossoneri.

Come riporta ‘IlSole24Ore’, si è alzato il velo sulla struttura finanziaria dell’operazione: secondo le indiscrezioni del giornale, Investcorp è pronto a mettere sul tavolo circa 800 milioni di euro di risorse proprie per acquisire il club rossonero, circa il 70%. Gli altri 400 milioni di euro, invece, arriverebbero attraverso i prestiti