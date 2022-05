“Cronaca buffa”: nuovo attacco a Massimiliano Allegri

Nuove critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. L’accusa all’allenatore della Juventus

Non è bastata a Massimiliano Allegri la vittoria sul Venezia per evitare nuove critiche sul gioco espresso dalla sua squadra. I bianconeri, infatti, hanno sofferto anche contro il fanalino di coda della Serie A, aggrappandosi alla doppietta su due calci piazzati di Leonardo Bonucci.

Ha fatto il giro del web anche la sostituzione nel finale del tecnico, che dopo il secondo vantaggio ha rinunciato a Vlahovic per inserire Giorgio Chiellini. A ‘Il Giornale’, Tony Damascelli si è espresso così: “Allegri ha il posto di lavoro assicurato per altri anni tre, lo ha detto ufficialmente il suo datore parlando di stabilità, sostantivo abbastanza singolare considerato il procedere ondivago della squadra e alcune scelte del tecnico. L’ultima entra di diritto nella cronaca buffa, la staffetta Vlahovic-Chiellini, che ha provocato le grasse risate dei telecronisti polacchi, è il riassunto o, se preferite, la didascalia del livornese. Ma tant’è, ad Allegri eventuali critiche non interessano, lo sfiorano appena, convinto come è di avere la giusta misura di tutto”.

“Di certo quel cambio è la giusta istantanea della filosofia di Allegri, primo non prenderle, prima la halma poi lo spettacolo folkloristico a bordo campo proprio quando sarebbe necessaria la calma del pensiero. – ha concluso il giornalista – Gli infortuni, dovuti a una preparazione con chiare responsabilità e responsabili, sono un alibi accettabile, l’assenza di gioco invece non trova giustificazioni”.