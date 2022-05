Mihajlovic ritrova famiglia e lavoro | Domenica il possibile ritorno in panchina

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso nella giornata di ieri dell’ospedale

E’ pronto a riprendersi con la solita grinta la sua cara vecchia vita, Sinisa Mihajlovic. Dopo aver trascorso l’ultimo mese abbondante in ospedale, l’allenatore del Bologna con grande orgoglio non vede l’ora di poter tornare a lavorare coi suoi ragazzi, ma nel frattempo con grande serenità si gode la sua famiglia.

Come dimostrato dalle foto postate su ‘Instagram’ dalla moglie Arianna, il tecnico rossoblù questa mattina si è goduto un momento di relax in famiglia con la nipotina nei pressi del laghetto di Tor di Quinto. Conoscendo però la grande voglia dell’allenatore serbo, difficilmente riuscirà a stare lontano dalla sua squadra ancora per tanti giorni.

Come scritto da ‘il Resto del Carlino’, questo giovedì potrebbe già tornare a Casteldebole per riabbracciare i propri ragazzi, dopo la visita a sorpresa ricevuta la scorsa settimana dalla squadra sotto l’ospedale per festeggiare la vittoria in rimonta contro l’Inter. Mihajlovic potrebbe addirittura tornare in panchina la prossima giornata, quando il Bologna farà visita del Venezia al ‘Penzo’.