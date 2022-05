Allegri e la sostituzione di Vlahovic: scoppiano a ridere

Allegri sempre nel mirino di una parte dei tifosi della Juventus, specie di quella che scrive sui social. In loro appoggio un video su cambio di Vlahovic per Chiellini

Allegri è sempre nel mirino, anche quando vince. Su Twitter, per esempio, stamane ha ripreso quota l’hashtag #AllegriOut, nonostante la Juventus ieri abbia vinto contro il Venezia (non giocando una gran partita) blindando definitivamente il posto Champions. Comunque molti tifosi bianconeri, perlomeno quelli che scrivono sui social sperano ancora nell’addio del tecnico al termine della stagione, un addio che non ci sarà a meno di clamorose sorprese.

Tornando alla gara di ieri e ad Allegri, sta circolando in rete e di conseguenza sui social un video che tira acqua al mulino degli anti-allegriani. In questo video si sentono ridere a crepapelle telecronisti polacchi al momento della sostituzione di Vlahovic – uscito visibilmente scuro in volto – con Chiellini. Eravamo al minuto 78, sul risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. Il cambio di un attaccante per un difensore, quando la partita non era ancora del tutto chiusa, è stato visto evidentemente come una scelta incredibile. Da far, appunto, scoppiar dal ridere.