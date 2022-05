Spalletti via, De Laurentiis ha già scelto il nome del sostituto

Il Napoli ha conquistato la Champions ma continuano le voci su Spalletti e spunta il desiderio di Aurelio De Laurentiis per la panchina

La vittoria contro il Sassuolo ha sancito la matematica qualificazione alla Champions League per il Napoli. Un traguardo raggiunto tra la contestazione dei tifosi, infuriati dopo la sconfitta di Empoli e la fine del sogno scudetto.

Il finale di stagione ha incrinato il rapporto tra squadra e piazza ed ha messo anche in discussione il futuro di Luciano Spalletti. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico toscano continuerà sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione, ma le voci sul suo conto sono comunque diverse. Una è quella di Paolo Bargiggia che racconta del rapporto sfilacciato tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis.

Su ‘seriea24.it’, il giornalista scrive che il patron “se non fosse per quel contratto ancora in essere, sarebbe pronto a congedarsi da Spalletti a fine stagione”.

Calciomercato Napoli, Emery il sogno di De Laurentiis

Il contratto tra Spalletti e il Napoli è in scadenza nel 2023 e prevede anche un’opzione a favore della società. Questo basta a far spegnere sul nascere le ipotesi di una separazione, anche se De Laurentiis ha un pallino per la panchina della formazione partenopea. Si tratta di Unai Emery, in scadenza di contratto con il Villarreal, squadra che ha portato fino alle semifinali di Champions League.

Lo spagnolo era già stato corteggiato nel 2015, prima che De Laurentiis virasse su Sarri. Un interesse che non è tramontato dopo sette anni con Emery che continua ad essere un nome che attrae il numero uno della società azzurra.