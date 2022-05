Assalto Juventus con la Champions: fiducia di strapparlo all’Inter

La Juventus fa sul serio sul mercato, mirino sul Psg con un obiettivo che diventa concreto: spuntano le cifre dell’operazione

La quartultima giornata di campionato sancisce per la Juventus il raggiungimento del traguardo minimo. La vittoria con il Venezia, unita al pari della Roma con il Bologna, piazza matematicamente i bianconeri tra le prime quattro in campionato e dunque in Champions League anche l’anno prossimo.

Un traguardo minimo raggiunto senza grande gioia, al di là delle dichiarazioni dei protagonisti. A Torino sanno di dover fare di più nella prossima stagione, la Juve è attesa a un mercato molto importante in cui rinforzarsi per rilanciare le ambizioni di scudetto a partire dal prossimo campionato. Allegri attende rinforzi di qualità e quantità e da questo punto di vista la dirigenza si sta muovendo per accontentarlo. Il primo colpo potrebbe essere inferto agli eterni rivali dell’Inter, avversari della finale di Coppa Italia in programma a Roma il prossimo 11 maggio.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Paredes

Per il centrocampo, occorre un innesto di spessore in regia e il primo obiettivo sembra essere a questo punto Leandro Paredes, da tempo nel mirino anche dell’Inter. Il portale online di ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione sull’argentino, in scadenza di contratto con il Psg nel 2023. I francesi intendono monetizzare dalla sua cessione e chiedono almeno 20 milioni di euro. Una richiesta che la Juventus considera eccessiva, i contatti sono comunque in corso e c’è fiducia, nell’ambiente bianconero, nella possibilità di venirsi incontro sul prezzo del cartellino. Si lavora anche sull’ingaggio da corrispondere all’ex romanista. Al momento, in Francia Paredes guadagna 7 milioni a stagione. Una cifra che la dirigenza bianconera spera di riuscire a spalmare in qualche modo, per trovare la quadratura definitiva.