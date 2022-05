Svolta Juventus, deciso il colpo per lo scudetto

La Juventus torna in Champions League, adesso l’obiettivo è tornare a lottare per lo scudetto: il colpo per la prossima stagione. Tutti i dettagli

È aritmetica la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. I bianconeri hanno centrato l’obiettivo minimo di inizio stagione e puntano ora a tornare in lotta per lo scudetto in vista del prossimo anno.

“Scudetto? Le scatole girano con me stesso, per arrivare a certe situazioni bisogna fare dei passaggi. Inutile ripetere dell’addio di Ronaldo, abbiamo perso tanti giocatori a livello traumatico e questo ci ha penalizzato. Riflettendo dopo la partita, se siamo in questa posizione, tutto il male non viene per nuocere: passare con il Villarreal magari avrebbe bruciato energie per il quarto posto. Guardiamo le cose positive”. Dopo la vittoria col Venezia, Massimiliano Allegri ha commentato così la seconda parte di stagione. Nel prossimo anno i bianconeri partiranno con l’obiettivo scudetto: ecco l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, colpo scudetto: l’esito del sondaggio di CM.IT

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ‼️La #Juventus è matematicamente qualificata in #ChampionsLeague: ora quale colpo servirebbe per tornare a vincere lo #scudetto?🔥🏆 📲VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 2, 2022

Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it attraverso la propria pagina Twitter, il 62,1% dei votanti ha indicato in Milinkovic-Savic il colpo che servirebbe alla Juventus per tornare a vincere lo scudetto. Battuto addirittura Salah, al 16,8%, sogno dei bianconeri per l’attacco della prossima stagione. Seguono Skriniar (15,8%), e infine Renan Lodi che ha raccolto solo il 5,3% delle preferenze.