Intreccio di mercato con la Juventus: arriva il comunicato UFFICIALE

La Juventus guarda anche agli scenari in Spagna per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri sul mercato in vista della prossima stagione

La Juventus batte a fatica il Venezia e certifica il piazzamento alla prossima Champions League grazie anche al contemporaneo pareggio della Roma in casa col Bologna.

Massimiliano Allegri incassa l’obiettivo minimo stagionale e si proietta verso la finalissima di Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter. Intanto la dirigenza della Continassa ha iniziato a pianificare le mosse per la prossima estate, con il tecnico livornese che ha chiesto un corposo rafforzamento della sua rosa per tornare a lottare per il vertice in campionato e ben figurare anche in Europa.

Un reparto sicuramente sotto la lente d’ingrandimento è il centrocampo, con la ‘Vecchia Signora’ che guarda con interesse anche in Spagna. Frankie de Jong è uno dei sogni degli uomini mercato della Juve e sarebbe in uscita dal Barcellona come riporta anche stamane la stampa spagnola. Stando infatti al quotidiano ‘AS’, Xavi e la dirigenza del Barça avrebbero deciso di sacrificare il nazionale olandese e incassare un tesoretto da circa 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, gli scenari su de Jong e Soler: le ultime dalla Spagna

Cifra però al momento proibitiva per la ‘Vecchia Signora’, con l’ex Ajax e gemello di de Ligt che viene seguito con attenzione da Bayern Monaco e Manchester United. Il sodalizio blaugrana avrebbe trovato in Carlos Soler il sostituto ideale di de Jong, visto che che il 23enne centrocampista non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno con il Valencia. La sua quotazione così scenderebbe intorno ai 20 milioni di euro, con lo spagnolo nelle scorse settimane accostato pure alla stessa Juventus.

La trattativa tra il Barcellona e Soler sarebbe già in essere e in uno stato avanzato come riporta sempre ‘AS’, ma viene smentita categoricamente dal Valencia attraverso un comunicato sul sito ufficiale dei ‘Pipistrelli’. Il club valenziano, inoltre, aggiunge che le negoziazioni con l’entourage del giocatore sono in corso per trovare un possibile accordo per il prolungamento dell’accordo in scadenza attualmente nel giugno 2023. Intreccio Soler-de Jong sull’asse Barcellona-Valencia, con la Juve che potrebbe restare a mani vuote sulla pista spagnola.