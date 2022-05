Con la Champions scatta l’obbligo: resta ancora alla Juventus

Traguardo raggiunto per la Juventus che strappato il pass anche per la prossima edizione della Champions League. Un risultato che cambia anche il mercato

Col successo sul Venezia in casa e il pareggio della Roma all’Olimpico in serata contro il Bologna, la Juventus ha ufficialmente raggiunto nuovamente la qualificazione alla Champions League. I bianconeri strappano quindi matematicamente il pass con ben tre giornate d’anticipo a dispetto di quanto accaduto lo scorso anno con Pirlo in panchina, quando il tutto fu raggiunto solo all’ultima di campionato.

Uno step a dir poco fondamentale quello del raggiungimento della Champions League che incide inevitabilmente anche sul calciomercato, con una prima operazione importante che scatta proprio in automatico. Si tratta del riscatto di Federico Chiesa dalla Fiorentina che era stato prelevato in prestito biennale nel 2020 con opzione per trasformare il trasferimento a titolo definitivo legata a determinate condizioni.

Il comunicato di acquisizione recitava: “L’accordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022; La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti”.