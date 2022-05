Allegri promuove Miretti e Bonucci | Annuncio sul nuovo numero 10 della Juve

Massimiliano Allegri ha parlato di presente e futuro dopo la vittoria della Juve sulla Fiorentina con il punteggio di 2-1

Massimiliano Allegri mette a referto un’altra vittoria e questa volta in casa. L’allenatore bianconero, infatti, porta a casa un 2-1 fondamentale per blindare ulteriormente la Champions League e credere nel terzo posto.

Il tecnico si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’, parlando dei temi caldi per la Vecchia Signora, a partire dalla scelta dell’erede di Paulo Dybala: “Pogba numero 10 della Juve? Pensiamo che Chiesa rientri nel migliore dei modi, come McKennie. Poi la 10 è una maglia importante, soprattutto alla Juventus, vediamo“. Poi commenta la vittoria di oggi contro il Venezia: “La squadra ha approcciato bene, poi ci siamo messi nei loro ritmi. Il loro gol nel secondo tempo era nell’aria, poi siamo stati bravi a farlo noi e non abbiamo più sofferto. Era una vittoria importante per il quarto posto e la Champions“.

Juventus-Venezia, Bonucci e Miretti protagonisti

Inevitabile oggi soffermarsi anche sui grandi protagonisti sul terreno di gioco: “Miretti? E’ bravo a giocare a calcio. Quando uno sa giocare a calcio, è più facile rispetto agli altri. Ha fatto solo una partita lasciamolo tranquillo“. Non possono mancare elogi anche per Leonardo Bonucci che ha deciso il match con una doppietta: “Sono contento per Leo che quest’anno è stato tanto fuori. Ha esperienza e carisma, ha cattiveria nell’andare a cercare la palla sui calci d’angolo. Su questo è molto bravo”.