Donnarumma saluta Raiola: “Ti ho fatto una promessa, sappi che la manterrò”

Si è spento ieri Mino Raiola, il super procuratore che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio mondiale. Tra i suoi assistiti di punta anche Gigio Donnarumma che lo ha salutato sui social

Il mondo del calcio ha pianto ieri la scomparsa di Mino Raiola, re dei procuratori che ha assistito campionissimi del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gigio Donnarumma e tanti altri. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per l’agente italiano spicca anche quello del portiere del Paris Saint Germain, che oggi pomeriggio su Instagram ha postato una splendida fotografia in gioventù nella quale abbraccia sorridente lo stesso Raiola intento a stappare una bottiglia per festeggiare.

Un momento felice quello immortalato nello scatto ed accompagnato da un messaggio sentito dello stesso Donnarumma: “Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò… Ti voglio bene. Mi manchi già”.