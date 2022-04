Le pagelle di Spezia-Lazio 2-1: Agudelo da impazzire, Strakosha da brividi

Al Picco bianconeri avanti anche grazie alla rete di Amian. Per i biancocelesti a segno Immobile su rigore

Dopo 45 minuti lo Spezia conduce per 2-1 la sfida del Picco contro la Lazio. Padroni di casa in vantaggio con Amian e raggiunti da Immobile su rigore. Agudelo però riporta subito in vantaggio i liguri, che nel finale avevano trovato il terzo gol con Verde, fermato però per fuorigioco.

SPEZIA

Provedel 6,5

Amian 7

Hristov 6,5

Nikolaou 6,5

Reca 6,5

Maggiore 6,5

Kiwior 6,5

Verde 6,5

Agudelo 7

Gyasi 6,5

Manaj 6,5

All. T. Motta 7

LAZIO

Strakosha 4

Lazzari 6

Patric 4,5

Acerbi 5

Marusic 5

Milinkovic 6

Cataldi 6

Basic 5

Felipe Anderson 5

Immobile 7

Zaccagni 5

All. Sarri 5

Arbitro: Pairetto 6,5