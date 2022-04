Napoli-Sassuolo, Spalletti ‘risponde’ ai tifosi: messaggio chiaro alla piazza

Luciano Spalletti ha parlato pochissimi minuti prima dell’inizio di Napoli-Sassuolo, commentando la questione del rapporto con i tifosi

Non sarà un finale di campionato particolarmente sereno per il Napoli, che dopo le tre partite senza vittoria ha abbandonato definitivamente e bruscamente il sogno scudetto. Non l’hanno presa bene i tifosi azzurri, che hanno addirittura contestato la squadra fuori dall’arbergo prima del match col Sassuolo, con cori come ‘Vergonatevi, indegni’. E hanno ‘svuotato’ lo stadio, almeno rispetto al pienone di qualche settimana fa.

Ai microfoni di ‘Dazn’, lo stesso Luciano Spalletti è tornato a commentare la situazione: “Se i tifosi manifestano il loro disappunto è perché abbiamo fatto una brutta prestazione e non può essere altrimenti. Ma nel profondo del cuore hanno sempre voglia di stare al nostro fianco. Più di 20mila spettatori non sono pochi, se guardiamo le percentuali delle gare e le annate precedenti, significa che hanno a cuore le sorti di questa società”. Senza dubbio una mano tesa verso il popolo partenopeo, quella di Spalletti.