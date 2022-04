Si è spento Mino Raiola: le reazioni social dal mondo dello sport

Ci ha lasciati oggi pomeriggio Mino Raiola, il re dei procuratori. Le reazioni del mondo del calcio alla sua scomparsa. Ecco alcuni messaggi social

All’età di 54 anni si è spento Mino Raiola, riconosciuto in lungo e in largo come il re dei procuratori che nel corso della sua straordinaria carriera ha avuto modo di assistere campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli e tanti altri ancora.

Una figura imponente all’interno del panorama e del movimento calcistico che lascerà inevitabilmente un vuoto difficile da colmare. Tanti i messaggi di sostegno e cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Raiola che sono arrivati in queste ore attraverso i social da diversi esponenti del mondo dello sport. Da società come Milan e Inter a presidenti come Agnelli e De Laurentiis:

don’t take the piss in paradise, they know the truth… tvb Mino — Andrea Agnelli (@andagn) April 30, 2022

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss. AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6 — AC Milan (@acmilan) April 30, 2022

La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club in questo momento di dolore. — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 30, 2022

Gino Pozzo e tutta l’Udinese Calcio esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Mino Raiola, agente sportivo di riferimento del panorama calcistico mondiale.

Alla famiglia #Raiola vanno le più sentite condoglianze. — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 30, 2022