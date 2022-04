Allegri si è stufato di lui: la Juventus lo mette sul mercato

In casa Juventus tutto pronto per un addio: Allegri non intende puntare sul giocatore e la società è d’accordo, pazienza finita

Una annata davvero difficile per la Juventus, anche se i bianconeri hanno ancora la possibilità di concluderla con un sorriso. La squadra di Allegri, nelle ultime giornate, può conquistare un terzo posto che avrebbe un forte valore simbolico e potrebbe fare da ‘ponte’ per la prossima annata. Oltre che provare a continuare la striscia ‘vincente’ con almeno un trofeo stagionale, aperta nel 2011/2012 e che potrebbe vivere un nuovo capitolo con la Coppa Italia, da contendere all’Inter l’11 maggio.

Il tecnico livornese sprona i suoi, ma è perfettamente consapevole del fatto che molto dovrà cambiare il prossimo anno. Si attende altro tipo di risposte dai giocatori destinati a rimanere in rosa e un operato della società sul mercato in linea con le sue richieste. Le ultime gare di questa stagione possono inoltre servire per sciogliere gli ultimi dubbi su alcuni giocatori, e capire se possono ancora essere utili alla causa. Ma almeno in un caso, di dubbi non ce ne sono più: l’addio è ormai dietro l’angolo.

Juventus, Arthur ai saluti: flop ormai conclamato

Parliamo di Arthur Melo, giocatore che era arrivato al posto di Pjanic, due anni fa, per svecchiare il centrocampo e dargli qualità. Una qualità che però, tra infortuni, qualche problema disciplinare e un rendimento mai eccelso quando è stato in campo, non si è praticamente mai vista. Fino a dicembre, tra assenze di vario genere e una prima da titolare a Verona da dimenticare, Arthur è stato meno di un comprimario. Nella seconda parte della stagione, il suo minutaggio è aumentato ma senza mai entusiasmare. Il totale parla di 28 presenze in stagione, anche se diverse da subentrato. ‘Elnacional.cat’, in Spagna, scrive che l’ambiente Juve avrebbe esaurito la pazienza e lo avrebbe messo nella lista dei cedibili, intendendo liberarsene. Si attenderebbe solo la giusta offerta per porre fine a un matrimonio mai sbocciato.