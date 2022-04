La panchina va a Cannavaro, accordo vicino

Fabio Cannavaro potrebbe tornare presto in panchina: l’accordo è vicino, la fumata bianca potrebbe arrivare a breve

Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare in panchina. Disoccupati dalla fine della sua esperienza in Cina alla guida del Guangzhou Evergrande, l’ex commissario tecnico della Nazionale orientale sarebbe vicino allo sbarco nella Liga.

A riferirlo è ‘Sky’ secondo cui sono a buon punto le trattativa tra l’ex difensore e l’Espanyol. La squadra di Barcellona si separerà da Vicente Moreno, attuale allenatore, ma ci sarà l’addio anche del direttore sportivo Francisco Rufete. Così il presidente del club, il cinese Chen Yansheng, sta pensando proprio a Cannavaro. I contatti tra le parti ci sono già stati e le possibilità di vedere il campione del mondo del 2006 alla guida della società catalana non sono poche.

Calciomercato, dalla Spagna: accordo Cannavaro-Espanyol

Anzi, il ‘TiempodeEspanyol’ va anche oltre e parla di un accordo già raggiunto tra le parti. In realtà, anche se l’ipotesi è molto concreta, mancherebbe ancora l’intesa totale tra Cannavaro e la società spagnola, anche perché il tecnico è tentato anche da un’altra ipotesi. Il suo nome – sempre secondo ‘Sky’- compare anche tra i possibili allenatore del Toronto, squadra che milita nella MLS e in cui il prossimo anno giocherà anche Lorenzo Insigne. La preferenza di Cannavaro va però ad un club europeo e l’Espanyol potrebbe essere la squadra giusta per il debutto da allenatore nel Vecchio Continente dopo le esperienze in Cina.