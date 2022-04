Ennesimo errore di Donnarumma: “Ha già chiamato il taxi”

Gianluigi Donnarumma ancora protagonista di una serata storta. Il portiere italiano criticato dopo l’ennesimo errore

Il Psg, già campione di Francia, sta giocando contro lo Strasburgo. Allo Stade de la Meinau i padroni di casa sono passati in vantaggio con Gameiro.

L’attaccante dopo solo tre minuti è riuscito a battere Gianluigi Donnarumma con troppa facilità. Il portiere, tornato titolare, anche stasera non è stato per nulla perfetto, riuscendo a prendere gol sul proprio palo. L’errore dell’estremo difensore italiano non sta passando inosservato sui social. Tifosi francesi ma anche italiani sono tornati a criticare pesantemente Donnarumma.

Strasburgo-Psg, errore Donnarumma: il commento di Pastore

I suoi errori però non sembrano più una novità. In questa stagione, con la maglia del Psg ma pure con quella della Nazionale, sono stati davvero parecchi.

Anche il giornalista, Giuseppe Pastore, ha commentato il mancato intervento dell’estremo difensore azzurro, che ha portato lo Strasburgo in vantaggio: “Ormai Donnarumma (e non solo lui, vedi Kimpembe) dà la sensazione di scendere in campo per il PSG come uno che ha già lucchettato il trolley e chiamato il taxi per l’aeroporto – afferma su Twitter -. E’ spiacevole, ma non esattamente sorprendente.