Svolta Juventus, ecco il nuovo numero 10

La maglia numero 10 della Juventus avrà un nuovo padrone dopo l’addio di Paulo Dybala. Decisione già presa: tutti i dettagli

Battute finali della stagione con ancora un trofeo in palio per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il prossimo 11 maggio, allo ‘Stadio Olimpico’, ci sarà la rivincita della Supercoppa di gennaio vinta dall’Inter.

Un obiettivo che Massimiliano Allegri non vuole farsi scappare per non chiudere la stagione senza titoli, come non accade in casa bianconera ormai da più di dieci anni. C’è poi da conquistare l’aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo non scontato dopo il pessimo avvio di stagione e ormai ad un passo. In attesa del calciomercato estivo, che sancirà la separazione con il numero 10, Paulo Dybala. L’attaccante argentino saluterà a parametro zero e la dirigenza della Juve è già al lavoro per il suo sostituto. Ma non solo. Si pensa già al nuovo padrone per la maglia numero 10.

Juventus, a Chiesa la maglia numero 10

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo 10 potrebbe non arrivare dal mercato, ma dall’infermeria: l’idea della società sarebbe di consegnarla a Federico Chiesa. Un giocatore sicuramente diverso da Dybala per caratteristiche di campo, ma che può diventare un simbolo del nuovo corso bianconero: giovane, italiano e con il DNA bianconero, l’esterno ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per indossare la maglia più ambita. Potrebbe dunque essere l’ex Fiorentina il nuovo numero 10 della Juventus.