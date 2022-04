Balza in pole: il primo colpo della Juventus a centrocampo

Nessun ribaltone tra panchina e società: la Juventus dà continuità al suo progetto e si rituffa sul mercato. Il punto a centrocampo

“C’è un progetto di lungo periodo, sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro. Io fuori dalla Juve? Sono sereno, so quello che stiamo facendo e mi sto divertendo, è la cosa fondamentale”.

Nella giornata di ieri Andrea Agnelli ha fatto chiarezza sul futuro della Juventus: Allegri sarà ancora l’allenatore dei bianconeri e la sua presidenza non è in discussione. L’obiettivo è quello di dare continuità anche alla nuova dirigenza ristrutturata nella scorsa estate. Con queste premesse la Juve, dopo l’investimento fatto per Vlahovic, tornerà sul mercato per rinforzare anche il centrocampo. Molto dipenderà dalla permanenza o meno di Arthur, il nome in cima alla lista dei partenti, e sono già diversi i nomi in entrata accostati alla società bianconera.

Calciomercato Juventus, avanza Paredes per il centrocampo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, avanza la candidatura di Leandro Paredes. È una delle piste più calde se dovesse partire Arthur: Allegri, infatti, è alla ricerca di un sostituto del brasiliano ma con caratteristiche diverse. Uno alla Matic, riferisce il quotidiano, che alla fine della stagione lascerà il Manchester United. Ci sono stati contatti anche per Weigl del Benfica, ma il preferito sembra essere Paredes, più volte accostato ai bianconeri e in scadenza di contratto nel 2023 con il Paris Saint-Germain. Potrebbe essere l’estate giusta per il ritorno in Serie A dell’ex Roma. Nel ruolo di mezzala, invece, restano due i sogni: Milinkovic-Savic e Pogba, ovviamente complicatissimi per gli alti costi tra cartellino (Milinkovic) e ingaggio (Pogba).