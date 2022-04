Elkann rifà la Juve con quattro colpi: “Arriva Milinkovic e scippo all’Inter”

La Juve pensa al finale di stagione, ma con un occhio anche al calciomercato. I bianconeri studiano il colpo Milinkovic; e occhio a Elkann ‘arrabbiato’

La Juve non molla e punta un finale di stagione che potrebbe avere ancora tante gioie e importanti da regalare ai tifosi della Vecchia Signora.

Pensiamo alla finale di Coppa Italia, dato che l’ultima vittoria contro il Sassuolo ha di fatti blindato un posto nella prossima Champions League. Poi le riflessioni e le energie della società bianconera si concentreranno inevitabilmente sul calciomercato. A tal proposito, John Elkann potrebbe rivestire un ruolo essenziale. Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juve, ha parlato a ‘Radio Amore Campania’, sottolineando gli scenari per il futuro: “Pare che John Elkann sia abbastanza arrabbiato con i media, l’hanno criticato per la bruttissima partita della Juventus a Reggio Emilia, dimenticando che hanno giocato senza cinque titolari e calciatori di spessore”. Poi aggiunge: “Pare abbiano fatto arrabbiare Elkann e un Elkann arrabbiato tirerà fuori qualche soldino“.

Juve e Elkann, grandi piani sul calciomercato: da Milinkovic a Bremer

Occhio, dunque, a quello che potrebbe presto accadere in sede di calciomercato per la Juve. Secondo quanto riporta Pea, gli scenari sono da urlo: “I bianconeri, dopo aver preso Gatti, sono molto vicini anche a Bremer del Torino; è più facile che i bianconeri abbiano soldi per strapparlo ai granata”. Ma i grandi piani si riferiscono soprattutto al centrocampo: “Cercano qualcosa di grosso, Morata andrà via e prenderanno Raspadori. Un altro giocatore che piace ad Allegri è Frattesi, sono due gli accordi possibili con il Sassuolo. Penso che in mediana arriverà il nome grosso, Milinkovic-Savic della Lazio”. Staremo a vedere se le parole di Pea si tramuteranno in realtà: di certo, ci si aspetta molto dalla Juve sul calciomercato, tra qualche settimana e Milinkovic è un nome dal risultato assicurato.