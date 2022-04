Scelto l’erede di Dybala alla Juventus: avrà il numero 10

Paulo Dybala lascerà la Juventus alla scadenza del contratto fissata il prossimo 30 giugno

Non è ancora ufficialmente cominciata l’era post Dybala alla Juventus, ma da settimane si sta già fantasticando su quello che sarà l’erede della Joya a Torino. I tifosi bianconeri si aspettano chiaramente un nome importante dal mercato, dopo aver quasi del tutto metabolizzato il mancato rinnovo del 10 argentino.

I nomi più caldi che sono stati accostati alla Juventus fino a questo momento sono quelli di Angel Di Maria, Marco Asensio e Nicolò Zaniolo, per posizione i più adatti a rimpiazzare Dybala all’interno della rosa. Ma dopo aver messo a segno il colpaccio Vlahovic in avanti, non si è escluso che il club bianconero voglia invece investire a centrocampo su profili di altissimo livello come Milinkovic-Savic o Paul Pogba.

Oltre al tema tattico, che non va assolutamente sottovalutato considerate le difficoltà vissute nelle ultime tre stagioni della Juventus, bisognerà capire anche chi prenderà il numero 10 che Dybala lascerà scoperto la prossima estate. Non è così scontato infatti che una maglia così ambita ed importante venga assegnata ad un nuovo arrivato.

Juventus, i tifosi non hanno dubbi: a Chiesa il numero 10

In tanti dimenticano spesso che in questa Juventus c’è stata un’assenza che ha pesato tantissimo negli ultimi mesi, ma che dalla prossima stagione tornerà regolarmente a disposizione nel motore di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Federico Chiesa, fuori da inizio gennaio 2022 a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina twitter di calciomercato.it, Chiesa è stato eletto dai tifosi della Juventus come il più quotato ad ereditare la maglia numero 10, ricevendo il 52% dei voti. L’esterno italiano ha trionfato nettamente su Milinkovic-Savic (24,8%), Di Maria (13,6%) e Asensio (9,6%).