Ibra e Balotelli per Mino Raiola: dal San Raffaele a Instagram

Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli mostrano la loro vicinanza a Mino Raiola. Il noto agente è ricoverato al San Raffaele in condizioni gravi

Tutto il mondo del calcio sta vivendo momenti di apprensione per le condizioni di Mino Raiola. Il noto agente è ricoverato al San Raffaele di Milano in gravi condizioni.

L’italo-olandese sta lottando, con a fianco, chi lo ama. In queste ore sono arrivati tanti messaggi da appassionati di calcio, ma non solo, e molti suoi assistiti hanno voluto far sentire la loro vicinanza.

Lo ha fatto Mario Balotelli, che su Instagram ha bacchettato i giornalisti e ha scritto un grande “Ti voglio bene, tieni duro Mino”. Lo ha fatto soprattutto Zlatan Ibrahimovic, che come racconta Sportmediaset, si è recato all’ospedale San Raffaele per far visita al suo agente.