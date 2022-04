Calciomercato.it seguirà in tempo reale Feyenoord-Marsiglia, semifinale di andata della UEFA Conference League

Dopo aver eliminato rispettivamente Slavia Praga e PAOK Salonicco, Feyenoord e Marsiglia si scontrano questa sera nell’andata delle semifinali di Conference League. Come nell’altra gara in programma oggi, anche in questa sfida si affrontano una squadra che ha iniziato questa competizione dalla fase a gironi e una che è retrocessa dall’Europa League.

Terza nel gruppo della Lazio, la squadra allenata da Jorge Sampaoli ha eliminato Qarabag, Basilea e la squadra greca per arrivare fin qui, mentre il cammino degli olandesi ha previsto solo due ostacoli: Partizan Belgrado e Slavia. A livello di scontri diretti, quello di stasera sarà il terzo confronto diretto tra le due squadre. Nella stagione 1999/2000, il club di Rotterdam riuscì a non concedere nemmeno un gol ai provenzali, vincendo per 3-0 in casa e pareggiando a reti inviolate in trasferta. Un trend negativo che Payet e compagni proveranno ad invertire già nella sfida di oggi, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.