Accordo totale con la Juventus: ufficiale a fine stagione

Accordo raggiunto con la Juventus: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Cinque partite per il ritorno in Champions League e l’obiettivo Coppa Italia. La Juventus di Massimiliano Allegri prepara il rush finale della stagione tra campo e calciomercato.

Le prime certezze sono la permanenza di Massimiliano Allegri e la continuità del presidente Agnelli e della dirigenza bianconera. Lo ha annunciato oggi lo stesso presidente: “Io fuori dalla Juve? Sono sereno, so quello che stiamo facendo e mi sto divertendo, è la cosa fondamentale. C’è un progetto di lungo periodo, sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro”. La Juve è già al lavoro sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto. In cima alle priorità c’è il post Dybala: sono già diversi i nomi approfonditi da Cherubini e il suo staff, e negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza di Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, fatta per Di Maria: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’argentino in scadenza col PSG avrebbe detto sì alla Juventus. Il portale spagnolo parla di un accordo totale e ormai chiuso, con l’esperto esterno che sarà ufficializzato al termine della stagione. Ulteriori conferme arrivano dal portale ‘Enganche’: contatti diretti, continui e costanti tra Di Maria e la Juventus in vista della prossima stagione. Si attendono ora ulteriori conferme: l’argentino sembra sempre più vicino ai bianconeri.