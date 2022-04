La Juve resta a guardare: si riduce l’ingaggio e cambia squadra

Le ultime sull’esterno d’attacco accostato alla Juventus. Il giocatore pronto a ridursi lo stipendio

E’ iniziata ormai da giorni la caccia al dopo Paulo Dybala. La Juventus sta sondando il calciomercato alla ricerca dell’occasione giusta. In questi giorni sono stati diversi i giocatori accostati alla squadra bianconera.

L’attacco della Juventus chiaramente ripartirà da Dusan Vlahovic. E’ tutto da scrivere, invece, il futuro di Alvaro Morata, che potrebbe non essere confermato. L’acquisto di un calciatore da affiancare al serbo appare dunque prioritario.

Le idee venute fuori sono davvero parecchie: quella che stuzzica maggiormente la dirigenza bianconera porta ancora una volta a Sassuolo, dove gioca Giacomo Raspadori. L’attaccante sta facendo davvero bene con i neroverdi ed è destinato a diventare un punto fermo della Nazionale italiana. Questo non è certo un aspetto da sottovalutare. Il dubbio è legato al fatto che Raspadori possa non essere subito pronto per confrontarsi con una realtà complicata come quella della Juventus. Ecco perché si valuta un profilo non certo futurubile ma che può dare tantissimo fin da subito come Angel Di Maria.

E’ un’occasione di calciomercato, andando in scadenza a zero, ma bisogna fare i conti con la concorrenza di Barcellona e Siviglia. Attenzione, chiaramente, anche al profilo di Nicolò Zaniolo, che tanto piace a Massimiliano Allegri. Servono però 40/50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Benfica avanti per l’esterno

Un profilo che potrebbe rappresentare il mix giusto, tra costo del cartellino, età ed esperienza matura, c’è sul taccuino di Cherubini: stiamo parlando di David Neres. Il calciatore brasiliano, trasferitosi allo Shakhtar Donetsk è pronto per una nuova avventura. Il suo prezzo, dopo essere stato pagato per una somma totale di 16 milioni dagli ucraini, non può certo essere altissimo.

Il 25enne è un profilo che piace alla Juventus ma dal Portogallo arrivano conferme di quanto scritto su Calciomercato.it: è il Benfica la squadra che ha mosso passi concreti con l’entourage di David Neres.

I portoghesi – riporta ‘ABola’ – stanno continuando a trattare, con l’esterno che sarebbe disposto ad abbassarsi il suo stipendio. Attualmente Neres guadagna circa tre milioni di euro netti a stagione.