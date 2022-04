Addio alla Juve, Bonucci ha già scelto la prossima tappa

Leonardo Bonucci è concentrato sul presente alla Juve, ma si concentra anche sul futuro. Il difensore centrale sa già cosa farà, ora c’è l’annuncio

Leonardo Bonucci ormai abbiamo imparato a conoscerlo bene, non solo per le prestazioni in campo, ma anche per una personalità fuori dal comune.

L’ha dimostrato a più riprese con la Juve, e questo è chiaro, ma anche con la Nazionale italiana, dove è diventato iconico con la sua grinta, la carica e l’inestimabile fame. Uno come di lui di certo non ha voglia di uscire dal mondo del calcio, ora e in futuro. L’ha confermato la moglie di Bonucci, Martina Maccari, che ai microfoni di ‘TuttoSport’, ha annunciato quali siano le intenzioni del centrale: “A fine carriera da calciatore, sarà in campo o dietro una scrivania? Dietro a una scrivania no, lui ama il campo, vuole fare l’allenatore. Mi dice sempre ‘quando farò il tecnico mi dovrai ricordare…'”. E sicuramente le crediamo, visto anche le doti dimostrate da Leo dal punto di vista emotivo e tecnico.

Dal futuro di Bonucci a Chiellini: le dichiarazioni della moglie di Leo

Non solo Bonucci, perché Maccari si concentra anche alle prospettive per Giorgio Chiellini, lui che al fianco di Bonucci ha affrontato mille sfide in campo: “Noi siamo molto legati ai Chiellini, i nostri bimbi sono cresciuti insieme. Quando fai una scelta devi ponderare bene, prima vengono le persone. Leo invece ha ben in mente quello che vuole fare dopo. Non ho dubbi che rimanga nel mondo del calcio, cambiando ruolo. Per Leo il calcio è la vita“.