Tegola Juve, si ferma un altro bianconero: il comunicato UFFICIALE

Problemi fisici per un altro bianconero in vista della sfida al Venezia: il comunicato ufficiale della Juventus

Sono ripresi gli allenamenti della Juventus alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia, in programma il primo maggio.

Il club veneto ha appena esonerato Zanetti e sarà all’ultima chiamata per la salvezza. La situazione è infatti disperata e, con una vittoria, la squadra di Allegri condannerebbe il Venezia di nuovo in Serie B. Alla ripresa degli allenamenti non era presente Mattia De Sciglio: anche il terzino ha accusato un problema fisico nell’ultimo match contro il Sassuolo ed è stato sottoposto oggi ad esami strumentali.

Juventus, il report UFFICIALE su De Sciglio

Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale, “Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Sospiro di sollievo, dunque, per il laterale bianconero, che con ogni probabilità salterà comunque la prossima partita contro il Venezia.