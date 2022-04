La Juventus trema: stangata UEFA e rischio esclusione dalla Champions

La Juventus potrebbe pagare il progetto Superlega ad un prezzo davvero molto alto

Non è ancora finita la vicenda legata al progetto Superlega ed esplosa esattamente un anno fa su iniziativa di Juventus e Real Madrid. I due club, ai quali si è aggiunto il Barcellona, rispetto ai club che hanno immediatamente abbandonato la nave di fronte agli avvisi dell’Uefa, hanno proseguito il loro lavoro.

Da una parte, come ammesso di recente anche dal presidente bianconero Andrea Agnelli, l’idea di una Superlega non è ancora tramontata, sebbene gli aspetti da migliorare siano molteplici in relazione al primo progetto presentato al pubblico. Dall’altra, però, il rischio di rimanere isolati dall’ecosistema Uefa si fa giorno dopo giorno sempre più alto per le tre società.

La scorsa settimana, ad esempio, il Tribunale Mercantile di Madrid ha emanato una disposizione che rischia di compromettere il futuro europeo di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Eliminando il divieto precedentemente imposto dallo stesso organo alla Uefa di intraprendere misure disciplinari verso i tre club, si è riaperto definitivamente il dibattito sulle possibili sanzioni.

Superlega, cosa rischiano Juventus, Real Madrid e Barcellona

Premessa doverosa, la prima udienza in calendario è stata fissata per il prossimo 14 giugno, ma i tempi della giustizia andranno ben oltre questa data visto che la Corte di Giustizia dell’Unione europea dovrà prima esprimersi su un’altra questione che riguarda il monopolio UEFA.

Dunque, la prima notizia è che Juventus, Real Madrid e Barcellona non rischiano nulla in vista dell’edizione 2022/23 della Champions League. Discorso diverso, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per la stagione successiva. Con molta probabilità, prima dell’edizione 2023/24, avremo una sentenza definitiva.

In seguito al giudizio disciplinare è infatti attesa una multa da 15 milioni di euro più la trattenuta del 5% dei premi Uefa che spettano ai tre club. E non si esclude che un mancato passo indietro non possa anche mettere a rischio la presenza di Juventus, Real Madrid e Barcellona in vista dell’edizione Champions 2023/24.