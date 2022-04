Svolta Mertens-Napoli per il rinnovo: l’annuncio di De Laurentiis

Arrivano ulteriori segnali e novità in merito alla situazione contrattuale col Napoli di Dries Mertens. Di questo ed altro ha parlato il presidente De Laurentiis

In casa Napoli tiene banco la situazione della squadra dopo il brutto ko subito in rimonta contro l’Empoli che ha fatto tanto discutere in questi giorni e che aveva inizialmente portato alla decisione di andare in ritiro. Aurelio De Laurentiis però si è prontamente mosso per riportare un clima sereno in quel di Napoli dove la priorità resta comunque blindare il posto che vale la Champions. Spazio anche alle vicende di mercato con il rinnovo di un veterano come Dries Mertens all’ordine del giorno, con lo stesso patron azzurro ad aver lanciato un nuovo segnale a tal proposito.

Di tutta la situazione ha parlato lo stesso De Laurentiis oggi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli. Il ritiro appartiene a un calcio vecchio, arcaico, ma è una cosa che nasce di getto, dettata dalla rabbia”.

Sul rinnovo di Mertens arriva quindi la confessione: “Il rinnovo? Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli“.