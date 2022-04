La vittoria non basta: “Cacciate Allegri dalla Juve, lo ha rovinato”

La Juventus inanella un’altra vittoria trionfando in rimonta sul campo del Sassuolo. Il gioco però stenta e le critiche non mancano ugualmente

Ora punta dritto al terzo posto la Juventus, che ieri sera ha accorciato ulteriormente il gap sul Napoli vincendo in rimonta sul campo del Sassuolo. Partita estremamente complessa visto il gioco frizzante dei neroverdi avanti con un bel gol di Raspadori. Dybala e Kean hanno ribaltato la sfida, mentre Dusan Vlahovic ha avuto a disposizione poco più di mezz’ora per provare ad incidere dalla panchina.

Non è stato però troppo brillante l’impatto sul match dell’attaccante serbo classe 2000 che fin qui in campionato con la nuova maglia ha messo a referto 6 reti, a dispetto delle 17 che aveva siglato con la Fiorentina. I numeri alla Juve complessivamente sono comunque buoni, eppure non sempre l’impatto del giovane bomber sembra decisivo.

Juventus, Vlahovic isolato e a secco col Sassuolo: “Allegri lo rovina”

A volte infatti Vlahovic appare isolato e più avulso dal gioco offensivo, portato a venir fuori e a giocare anche lontano dall’area piccola di rigore. Si tratta di situazioni estemporanee a livello tattico che però non incontrano i favori dei tifosi, i quali su Twitter in queste ore hanno espresso il proprio malcontento per la gestione che Massimiliano Allegri fa dell’attaccante serbo:

Allegri a trasformato Vlahovic da fuoriclasse a un giocatore normale in così poco tempo #SassuoloJuve — Leo Graziano (@grazleo2) April 26, 2022

Vlahovic sta facendo pietà perché è in un contesto tattico assurdo: deve ricevere palloni a mezza altezza a 233 km/h con il difensore che ti pressa dietro. Con Allegri Benzema sembrerebbe Kean — Horseman (@Horseman003) April 25, 2022

Allegri è una sciagura e vedendo questo Vlahovic è solo un dispiacere nel giro di 2 mesi è irriconoscibile — Piergiuseppe Morra (@23PierMorra88) April 25, 2022

Colpa di Vlahovic, effettivamente se non riesce a prendere palla a centrocampo scartare 6 difensori con pallonetto al portiere Allegri non ci può fare nulla https://t.co/WXhCh0PXpy — Luke🩸 (@Lukee22_) April 25, 2022

Contento per i tre punti ma per amore della #Juve cacciate Allegri prima che rovini irrimediabilmente #Vlahovic. È già sulla buona strada. #SassuoloJuventus — Cortez 🎸 (@cortez_rocks) April 25, 2022