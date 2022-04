Due giorni di gaming a Trieste: oltre 400 persone per l’apertura della Game Arena

Ospiti d’eccezione e tantissimi ragazze e ragazzi accorsi per la due-giorni inaugurale della nuova struttura

Si è alzato il sipario sulla Game Arena di Akidragon, inaugurata sabato 23 aprile presso il centro commerciale “Il Giulia” di Trieste. Lo spettacolo ha attirato oltre 400 persone e ha coinvolto 18 tra i più importanti streamer, youtuber, gamer e cosplayer del panorama nazionale.

Si tratta di una struttura avveniristica che garantisce un’esperienza unica nel suo genere, grazie all’utilizzo di 30 postazioni PC PRO, 4 simulatori Teleios e 4 simulatori KATWALK. L’evento, una 48 ore di gaming e intrattenimento, è stato caratterizzato dall’interazione tra i giocatori di grande calibro e i tantissimi appassionati presenti.

Le danze si sono aperte alle 15:30 con “La Tana del Goblin”, stand dedicato ai giochi da tavolo. Dalle 16:00, diverse star del game web italiano hanno preso parte attiva al programma, sfidando altri giocatori nelle rispettive specialità. “Gioca con il tuo Streamer” è lo spazio dei MiniGames con protagonisti Freneh, Lele Giaccari e Cousik. Per la Formula 1, nel weekend del Gran Premio di Imola 2022, ha brillato la stella di Supergashbell. Poi è stato il turno di FIFA22, con David Rubino e Mr.Flame a consigliare i tanti ragazzi. Non ultima, la battle royal Squad di Fortnite con Xiuder e Chrinjottv. Chiusura in notturna, infine, con gli 8 streamer impegnati a sfidarsi a F1 2021. Dal giorno successivo il via alle finali del torneo di Rocket League, trasmesse anche sul canale Twitch del famoso player Lauridis.