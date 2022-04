Chiellini annuncia il ritiro dalla Nazionale: “Sarà la mia ultima partita”

Giorgio Chiellini dirà addio ufficialmente alla Nazionale Italiana

Contento per il successo che proietta nuovamente la Juventus a ridosso del Napoli al terzo posto, Giorgio Chiellini al termine della gara vinta questa sera per 1-2 di rimonta al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha parlato anche del suo futuro.

Prima di tutto, però, intervistato ai microfoni di ‘Dazn’, Chiellini ha commentato la stagione della sua squadra: “Siamo nella posizione che meritiamo. Anche durante l’anno abbiamo sprecato tante occasioni per vari motivi. Chiaro che non ci deve soddisfare perché questa squadra deve ambire sempre a vincere, ma ci deve motivare a fare meglio il prossimo anno”.

Nelle ultime settimane si è discusso tanto del centrale bianconero, tra un futuro in MLS e la permanenza per un’altra stagione alla Juventus. Scenario che in questo momento il capitano juventino non vuole ancora affrontare: “Futuro? Lasciamo passare prima il quarto posto e la finale di Coppa Italia, poi ci penserò con la mia famiglia di campo e quella a casa”.

Infine, Chiellini ha annunciato l’addio dalla Nazionale Italiana, che avverrà presumibilmente il 1° giugno nella gara in programma a Wembley contro l’Argentina: “Se sto bene gioco e salutiamo la nazionale a Wembley dove ho raggiunto l’apice della mia carriera. MI piacerebbe salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa. Se sarà l’ultima? Ci mancherebbe, l’ultima in nazionale sicuro, lasciamo giocare i giovani”.