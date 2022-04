Conte è già bocciato: “Pensa più al libretto degli assegni”

Già bocciato Antonio Conte. Il tecnico italiano non convince più: “Pensa più ai soldi”. Ecco le dichiarazioni che faranno discutere

Il Psg si appresta a vivere l’ennesima rivoluzione. L’obiettivo Champions League è fallito troppo presto per non decidere di voltare drasticamente pagina.

La rivoluzione partirà dall’allenatore, con Pochettino pronto ad essere sostituito. Serve una nuova guida e il nome caldo in questi ultimi giorni è quello di Antonio Conte. L’italiano non è per nulla soddisfatto dell’avventura a Londra con il Tottenham. Senza Champions League e soprattutto senza la promessa di ricevere gli acquisti sperati, un addio alla Premier League non può essere esclusa, soprattutto se dovesse esserci davvero la possibilità di approdare sotto la Torre Eiffel.

Psg-Conte: ipotesi bocciata da Rothen

Una possibilità, questa, che in realtà in Francia non piace proprio a tutti. Jérome Rothen, intervenuto a RMC, non è per nulla entusiasta del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint-Germain: “Certo che no, al PSG non serve uno come Conte – afferma l’ex centrocampista, oggi opinionista -. Quando ascolti le sue richieste… è meglio che stia lì dove sta. Soprattutto non può venire in un club come il Paris Saint-Germain, che ha bisogno di ridarsi un’immagine e per ricostruire un’immagine, molto più sana, servono persone appassionate. Non dico che Conte non lo sia, ma sembra più appassionato del suo libretto degli assegni che di allenare Tottenham, il Paris o un’altra squadra. Sarebbe già un problema”.