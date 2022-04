Dybala e l’indizio sul nuovo club: i tifosi impazziscono

Spunta un indizio sul futuro di Paulo Dybala, che a breve lascerà definitivamente la Juventus a parametro zero: tifosi in estasi

Manca sempre meno alla separazione tra la Juventus e Paulo Dybala. La ‘Vecchia Signora’ ha comunicato ormai già da un po’ la scelta di dire addio a parametro zero all’argentino a partire dal prossimo 1 luglio.

La domanda a questo punto è una sola: quale sarà il futuro della ‘Joya’? Non c’è ancora una risposta definitiva, perciò servirà altro tempo per chiudere definitivamente la questione. Sappiamo dell’interesse conreto dell’Inter in Serie A. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’AD Marotta sta cominciando a valutare di mettere in atto un’accelerata per portare ad Appiano Gentile Dybala. Ma gli apprezzamenti sono vari: sempre in Italia c’è anche il Milan – oltre a Napoli e Roma -, mentre all’estero attenzione in particolar modo all’Atletico Madrid di Simeone.

Dybala e Dani Alves di nuovo insieme: i tifosi del Barcellona invocano la ‘Joya’

Spunta, nel frattempo, un indizio social riguardante il Barcellona. Dybala ha pubblicato un post su Instagram in condivisione con Dani Alves. I due avevano legato durante l’esperienza vissuta insieme a Torino e oggi si sono rincontrati. La seconda punta nella foto indossa la maglia blaugrana dell’ex compagno alla Juve, mentre il terzino brasiliano veste la 10 di Paulo. Alla vista dell’ex Palermo con la loro maglia, i tifosi del club spagnolo si sono letteralmente scatenati nei commenti invocando a chiare lettere l’approdo di Dybala al Barcellona. D’altronde le caratteristiche del classe ’93 si sposano alla perfezione con la filosofia calcistica di Xavi. E chissà che non possa trattarsi di un segnale sul futuro dell’argentino.