Serie A, Sassuolo-Juventus 1-2: Dybala e Kean ‘minacciano’ il terzo posto

Vittoria importante per la Juventus che accorcia sul Napoli al terzo posto

La rimonta della Juventus sul Napoli è quasi completata. La formazione bianconera, grazie al successo ottenuto al Mapei Stadium questa sera per 1-2 contro il Sassuolo, si è infatti avvicinata alla formazione azzurra, ancora salda al terzo posto ma solamente con un punto di vantaggio sui torinesi.

Partita dai due volti per la squadra di Allegri, in sofferenza nel primo tempo e più decisamente sciolta nella ripresa. Sassuolo che era partito fortissimo creando una serie di pericoli che avevano portato al vantaggio con la rete di Raspadori al 38′, bravo a sfruttare un tacco illuminante di Berardi ed incrociare col sinistro a rete. Pareggio della Juventus che era però arrivato appena 7′ dopo con un fulmine mancino di Dybala che non ha lasciato scampo a Consigli.

Nella ripresa meno emozioni rispetto ai primi 45 minuti. A sbloccare però una gara che sembrava destinata al pareggio ci ha pensato Moise Kean a pochi minuti dall’ingresso. All’88’, su una palla non semplice da gestire spalle alla porta, il centravanti è riuscito a girarsi e liberare il mancino, sfruttando un’incertezza di Consigli per trovare l’1-2 ed i tre punti per la Juventus.

CLASSIFICA SERIE A – Milan punti 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno