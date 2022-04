Sassuolo-Juventus, voti e tabellino primo tempo: luce Berardi, Dybala croce e delizia

Sassuolo-Juventus: voti e tabellino del primo tempo del match del Mapei Stadium valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. La magia di Dybala risponde al guizzo di Raspadori

Paulo Dybala salva la Juventus dopo un brutto primo tempo sul campo del Sassuolo, passato in vantaggio grazie al guizzo di Raspadori.

Il numero dieci – e per l’occasione capitano della ‘Vecchia Signora’ – allo scadere piazza il colpo del campione che pareggia i conti con la zampata di Raspadori, servito dal tacco illuminante di Berardi. Il fantasista neroverde è finora il migliore in campo, mentre Scamacca non riesce a sfondare. Szczesny incerto sull’1-0 del Sassuolo, fatica in generale tutta la retroguardia di Allegri.

SASSUOLO

Consigli 6

Muldur 6

Chiriches 6

Ayhan 6

Kyriakopoulos 5,5

Frattesi 6,5

Maxime Lopez 6

Berardi 7,5

Raspadori 7

Traore 5,5

Scamacca 5,5

All. Dionisi 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5,5

De Sciglio 6

Bonucci 5,5

Rugani 5,5

Alex Sandro 5

Bernardeschi 5,5

Danilo 6

Zakaria 6

Rabiot 6

Dybala 6,5

Morata 6

All. Allegri 6

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 1-1

39′ Raspadori (S); 45′ Dybala

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ferrari, Rogerio, Peluso, Ruan, Magnanelli, Henrique, Djuricic, Ciervo, Oddei, Defrel, Ceide. Allenatore: Dionisi

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Danilo, Zakaria, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, de Ligt, Pellegrini, Miretti, Kean, Zuelli, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Maxime Lopez (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′