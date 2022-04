Buffon, ritorno da incubo: papera e Parma sconfitto

Il portiere del Parma ha commesso un bruttissimo errore nel match di questa sera

Si sta per chiudere una stagione maledetta per il Parma e per Gigi Buffon. Nonostante gli investimenti importanti fatti dalla società ad inizio stagione, con aspettative alle stelle create dalla piazza emiliana, l’attuale 13esimo posto in classifica certifica in realtà un rendimento davvero negativo.

Come se non bastasse, al ritorno dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori dallo scorso 5 marzo, proprio Buffon questa sera ha condannato i suoi con un gravissimo errore. Sul risultato di 1-0 per il Perugia, al 7′ l’estremo difensore ha cercato di giocare di prima col sinistro un retropassaggio che sembrava tutto sommato innocuo. L’ex Juventus, al limite della propria area di rigore, ha mancato completamente il pallone, consentendo a Olivieri lo scippo e la rete facile facile del raddoppio. A nulla è valso il gol di Vasquez arrivato nella ripresa, con il Parma uscito sconfitto per 2-1.