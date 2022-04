Futuro Spalletti, non ci sono più dubbi: arriva la sentenza

Napoli nel caos dopo la sconfitta in casa dell’Empoli e Spalletti sul banco degli imputati: decisione sul futuro già presa

Un tracollo inaspettato e per questo ancora più bruciante. Un punto in tre partite per il Napoli di Luciano Spalletti che dice addio al sogno scudetto e vede ora a rischio anche il piazzamento Champions.

Servirà rimettersi subito in careggiata per evitare ulteriori spiacevoli sorprese nelle ultime quattro giornate di campionato. Ad Empoli in otto minuti gli azzurri hanno rovinato la partita: tre gol prese, errori clamorosi e confusione più totale anche nel post gara. Prima la decisione di mandare in ritiro la squadra, poi il dietrofront con cene di gruppo per “aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco”. In tutto questo, ovviamente, sul banco degli imputati è finito anche Luciano Spalletti che nelle dichiarazioni dopo Empoli si è assunto la responsabilità della sconfitta.

La conferma del tecnico toscano, certa fino a qualche giorno fa, è stata messa in discussione con i nomi dei possibili sostituti che hanno iniziato a circolare. Ma quale sarebbe la mossa giusta per De Laurentiis e la società partenopea? Calciomercato.it lo ha chiesto con un sondaggio su Telegram ed è emersa una presa di posizione netta.

Calciomercato Napoli, esonero o conferma: la sentenza su Spalletti

Gli utenti hanno le idee chiare su quale sarebbe la giusta soluzione per il Napoli: ripartire da Luciano Spalletti. A favore della conferma il 51% di chi ha votato il sondaggio, mentre Italiano è il candidato più autorevole alla sostituzione con il 22% di voti. Dietro c’è De Zerbi con il 17% di preferenze.

Non riscuote, invece, grandi favori l’ipotesi di vedere un altro tecnico alla guida del Napoli: appena il 4% di voti. Scelta netta quindi: i partenopei devono ripartire da Spalletti. Andrà veramente così?