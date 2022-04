La Juventus trova l’erede di Dybala: ha convinto tutti

La Juventus è alla ricerca dell’erede di Paulo Dybala, da affiancare a Vlahovic nel proprio attacco: un giocatore sembra aver convinto tutti

I bianconeri stanno scansionando il mercato alla ricerca del profilo giusto con cui sostituire Paulo Dybala nel proprio attacco: un giocatore con il compito di portare reti, ma soprattutto spazio e assist per Dusan Vlahovic.

La lunga estate della Juventus verrà giudicata in maniera ancora più approfondita da tifosi e addetti ai lavori. Questo perché la decisione di non rinnovare il contratto alla ‘Joya’, perdendolo a zero a fine stagione, è molto forte. Il primo banco d’esame per la dirigenza bianconera sarà proprio l’erede di Dybala, che potrebbe anche non essere un top player fatto e finito, ma un prospetto di buone speranze. Tra tutti i candidati, in particolare, ce ne sarebbe uno che avrebbe già convinto sotto ogni punto di vista la dirigenza della Juventus.

Raspadori da avversario a erede di Dybala | Convinta la Juventus

Questa sera la Juventus sarà in Emilia-Romagna per la sfida con il Sassuolo che chiuderà questa giornata di Serie A: i bianconeri avranno la possibilità di portarsi ad un solo punto di distanza dal Napoli di Luciano Spalletti. La gara contro i neroverdi, inoltre, permetterà alla dirigenza di visionare ancora una volta Giacomo Raspadori e di incontrare Giovanni Carnevali: l’erede di Dybala potrebbe essere il classe 2000 della Nazionale.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Raspadori avrebbe convinto la dirigenza bianconera sotto ogni punto di vista. In particolare, il lato umano del giocatore sembra piacere molto sotto la Mole: lui potrebbe essere uno degli elementi da cui costruire un nuovo blocco vincente. L’attaccante del Sassuolo, che in campionato ha messo a segno 9 reti e 5 assist fino ad ora, ricorderebbe Chiellini per la professionalità e l’intelligenza: ‘Jack’ sta conseguendo anche una laurea in Scienze Motorie. Per convincere Carnevali, però, servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro: la partita di stasera può essere l’occasione per iniziare le trattative.