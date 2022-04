Erede Dybala, prima offerta della Juventus per il nuovo dieci

Offensiva della Juventus per il sostituto di Paulo Dybala. Si tratta di un nome importante coi bianconeri che hanno presentato una prima proposta

David Neres sarebbe uno dei calciatori finiti nel mirino della Juventus per la sostituzione di Paulo Dybala. Come raccolto da Calciomercato.it, però, al momento non si registrano passi concreti per il 25enne brasiliano lo scorso gennaio trasferitosi allo Shakhtar Donetsk.

Passi concreti, invece, sarebbero stati fatti per un top player che a giugno si svincolerà. Stiamo parlando di Angel Di Maria, in scadenza col Paris Saint-Germain il quale, a meno di sorprese, non eserciterà l’opzione rinnovo per un altro anno presente nel contratto in essere. Non a caso l’agente dell’argentino, il noto Jorge Mendes procuratore innanzitutto di Cristiano Ronaldo, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Il 34enne di Rosario ‘sognerebbe’ il Barcellona, ma le priorità del tecnico blaugrana Xavi sembrano essere altre. E qui è entrato in scena il club bianconero, a cui in verità l’ex Real è stato proposto.

Calciomercato Juventus, Di Maria può essere il post Dybala: offerto un anno di contratto

Per alcune fonti la società presieduta da Andrea Agnelli starebbe ancora valutando i pro e i contro dell’operazione, per ‘Goal Francia’ Cherubini e soci hanno già sciolto le riserve.

Plus qu’une réflexion, la Juventus Turin est passée concrètement à l’action pour Angel Di Maria et a fait une première proposition d’un an de contrat. Pour l’heure rien n’est fait et les discussions se poursuivent. #PSG @GoalFrance https://t.co/IWNA3RSWVx — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) April 25, 2022

A quanto pare ha vinto il sì, sì a Di Maria al quale la Juve avrebbe già formulato una prima offerta. Nello specifico un anno di contratto. Non ci sono accordi ancora, ma le discussioni fra tutte le parti in causa sono iniziate. Sul tavolo, per il classe ’88, un contratto fino a giugno 2023 e magari quella maglia numero 10 che lascerà Dybala a fine stagione.