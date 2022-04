Si infiamma la lotta salvezza: Badelj rilancia il Genoa all’ultimo respiro

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo la sfida salvezza di Marassi tra Genoa e Cagliari. L’esito della partita tra liguri e sardi

Si infiamma sempre di più la lotta salvezza, divenuta particolarmente entusiasmante ed incerta nelle ultime settimane con tante squadre raccolte in pochissimi punti. Un altro passaggio importante per la battaglia per non retrocedere è arrivato questa sera con lo scontro diretto tra Genoa e Cagliari.

I rossoblù di casa erano reduci da tre sconfitte di fila che hanno inevitabilmente complicato una rincorsa senza esclusione di colpi. I sardi invece si presentano a Marassi dopo aver interrotto la propria striscia di ko di fila vincendo contro il Sassuolo. È proprio la squadra di Walter Mazzarri a collezionare l’occasione più pericolosa della prima fase di gara con Joao Pedro, che al 48′ stampa il destro sul palo di Sirigu. Intorno all’ora di gioco è ancora la porta del Genoa a tremare su una doppia chance con Keita prima e Marin poi che però non insaccano, tenendo viva una partita che si sblocca quasi all’ultimo respiro.

È Badelj a recuperare un pallone in area e a beffare Cragno sul primo palo con un destro piazzato. Un gol da tre punti che riapre completamente la corsa alla salvezza per i liguri ora a -3 proprio dal Cagliari ed a pari punti con la Salernitana.

Genoa-Cagliari 1-0

Marcatori: 89′ Badelj

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro (80′ Yeboah), Badelj; Amiri (45′ Destro), Galdames, Portanova (59′ Gudmundsson); Ekuban (59′ Melegoni (93′ Hernani)). A disposizione: Semper, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti, Vodisek. All. Blessin

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli (81′ Walukiewicz), Carboni; Bellanova (81′ Nandez), Marin, Grassi (77′ Rog), Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde (73′ Pavoletti). All. Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Rog, Strootman, Pereiro.

AMMONITI: 41′ Joao Pedro, 49′ Destro, 61′ Sturaro, 70′ Grassi, 84′ Frendrup

ARBITRO: Paolo Valeri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli 67, Juventus* 63, Roma 58, Fiorentina* 56, Lazio* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno