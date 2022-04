Napoli, UFFICIALE l’annuncio che scuote l’ambiente: “Squadra in ritiro”

La giornata da dimenticare del Napoli completa un periodo negativo che ha infranto il sogno scudetto e mette a repentaglio il terzo posto. Intanto la società prende provvedimenti

Pomeriggio disastroso per il Napoli che avanti di due reti si fa raggiungere e rimontare dall’Empoli di Andreazzoli, trascinato dal gol di Henderson e dalla doppietta di Pinamonti, decisivo con due zampate. I toscani sono stati bravi a crederci e ad insistere sugli errori del Napoli, rimarcati anche dallo stesso Spalletti che si è assunto le proprie responsabilità nel post partita.

Il dopo partita del Napoli non si ferma però all’ammissione di responsabilità di Spalletti, e prosegue con una nota ufficiale da parte del club campano che indice un ritiro per la rosa azzurra: “La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente“.

Napoli in ritiro quindi per ricompattare gruppo e idee dopo un punto nelle ultime tre partite: un ruolino di marci che ha fatto evaporare ogni speranze scudetto, mettendo ora anche a repentaglio il terzo posto in campionato, con la Juventus che incalza da dietro.