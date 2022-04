Spalletti choc, arriva la sentenza: ecco cosa sta succedendo

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è caduto oggi ad Empoli per mano dei ragazzi di Andreazzoli, protagonisti di una clamorosa rimonta e sui social è montata la polemica

E’ uno scenario davvero inaspettato quello che ha investito il Napoli negli ultimi giorni e, più in particolare, nelle ultime ore.

Gli azzurri, dopo aver lottato a stretto contatto con Milan e Inter per la vittoria finale dello scudetto, si sono sciolti nelle ultime gare di campionato e, oggi, sono stati sconfitti dall’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Non solo, la portata della sconfitta è notevolmente aumentata considerando le dinamiche che l’hanno preceduta. La squadra di Spalletti infatti, a dieci minuti dalla fine, era in vantaggio di ben due reti sui toscani che, complice anche un erroraccio di Meret, hanno rimontato e messo a segno addirittura tre gol. Una vera e propria batosta sotto tutti i punti di vista che ha portato i tifosi del Napoli a porsi molte domande e a darsi anche delle clamorose risposte.

Empoli-Napoli, su Twitter monta la polemica contro Spalletti

Su Twitter, gli utenti si sono scatenati nei confronti di Luciano Spalletti con alcuni che hanno chiesto anche l’esonero dell’allenatore di Certaldo: “Deve essere esonerato subito“. Altri invece hanno preferito analizzare lo storico del mister ex Inter e Roma: “Per me spalletti è molto sopravvalutato qui sopra, ma da quando le stagioni si giudicano dai punti e non dal piazzamento finale e dall’obbiettivo raggiunto o meno?”

ECCO ALCUNI TWEET

Per me spalletti è molto sopravvalutato qui sopra, ma da quando le stagioni si giudicano dai punti e non dal piazzamento finale e dall'obbiettivo raggiunto o meno? — Maldinismo (@GiovaB95) April 24, 2022

Poi mi spiegate perché Gattuso via e Spalletti no — 🧢 (@DiegoPi_) April 24, 2022

Lo ammetto candidamente: io sono un fan di Spalletti, lo sono sempre stato. Però, come diceva nonna mia ‘je manca sempre un soldo pe fa na lira’. Al momento topico molla. — Callaghan (@danielelozzi) April 24, 2022

Spalletti dovrebbe seriamente pensare all’eventualità di restare a Empoli. #EmpoliNapoli — Max Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) April 24, 2022

Si può dire serenamente che #Spalletti abbia sprecato la possibilità clamorosa di vincere lo scudetto, il primo in #Italia. Come spesso gli è accaduto in carriera, si è smarrito nel momento decisivo della stagione. Un tecnico sopravvalutato. — Enzo D'Orsi (@Edorsi53) April 24, 2022