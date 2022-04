Malore per Stefano Tacconi, il figlio: “Vincerai anche questa”

Stefano Tacconi vittima di un malore, il figlio su Instagram gli dedica un messaggio: “Vincerai anche questa”

Malore per Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale. Il 53enne sarebbe ricoverato in ospedale ad Alessandria, nel reparto di Neurochirurgica, anche se non è stato pubblicato ancora nessun bollettino medico, previsto in serata.

L’ex calciatore avrebbe avuto un’ischemia e ora bisognerà attendere le prossime ore per capire le sue condizioni. A confermare il malore di Tacconi il figlio Andrea su Instagram con una storia in cui incoraggia il genitore: “Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”.

I due avevano partecipato nella serata di ieri ad una cena benefica con Tacconi che aveva presentato il suo libro, ‘Junic’. Questa mattina il malore e il ricovero in ospedale.