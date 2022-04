Juventus, doppia bocciatura clamorosa: “Ha fatto il suo tempo”

Juventus, per il prossimo mercato arriva il parere del grande ex: due bocciature eloquenti, il suggerimento ai bianconeri di cambiare strada

La Juventus prepara grandi mosse sul prossimo mercato. E’ fuor di dubbio infatti che i bianconeri debbano cercare di rinforzarsi adeguatamente, per rilanciare le proprie ambizioni nella nuova stagione, dopo le difficoltà emerse in quella attuale.

In alcuni ruoli, il deficit di qualità pagato da Allegri è stato evidente. Senza contare che bisognerà fare fronte ad alcuni addii importanti con innesti di spessore. Strategie in corso di svolgimento da parte della dirigenza, che è già al lavoro per impostare le prime trattative. Ai quadri bianconeri, arrivano i consigli di un grande ex, che si esprime in maniera piuttosto netta su due giocatori in particolare, su cui arriva una bocciatura definitiva.

Juventus, secco no a Di Maria e via libera per una partenza pesante

Il nome di Angel Di Maria è piuttosto caldo nelle ultime ore, ma Massimo Mauro, ex bianconero ed ex commentatore di ‘Sky’, non vede di buon occhio una simile operazione. “Non credo sia una buona scelta, si rischierebbe di ripetere l’operazione Ramsey – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Servono giocatori adatti alla Juve, non farsi tentare dalle opportunità proposte dal mercato”. L’altro bocciato è un giocatore già in rosa, Morata: “Credo abbia fatto il suo tempo. Si può aggiungere entusiasmo inserendo giocatori nuovi e forti”. ‘Promosso’ invece l’eventuale colpo Raspadori: “Una scommessa bellissima che si può vincere. Ha il potenziale per diventare un grande, è un nove e mezzo”.