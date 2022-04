CMIT TV | Speciale Fantacalcio e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Fantacalcio: in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Fantacalcio: tutte le ultime in vista del prossimo turno di Serie A, con l’Inter che domani ospiterà la Roma, nel match di cartello di questa giornata. La gara conclusiva, invece, sarà quella tra Sassuolo e Juventus di lunedì.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it e, come sempre, da tanti ospiti.